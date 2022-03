Fedez, oggi il giorno più difficile: come è andata la giornata del rapper

Il cantautore sta affrontando quello che è probabilmente il periodo più difficile della sua vita. Oggi la giornata più dura…

Fedez ha annunciato solo pochi giorni fa di avere un grave problema di salute. L’ha fatto nel modo in cui ha sempre comunicato con i suoi fans: tramite social.

Qualche storia, una dopo l’altra, dove tutto d’un fiato e con le lacrime agli occhi ha annunciato di essere malato.

Non è voluto scendere nei dettagli, non si è sentito ancora pronto di affrontare tutto insieme quello che gli stava accadendo.

Da quel momento in poi sia lui che sua moglie Chiara Ferragni sono scomparsi dai social network che per loro non rappresentano solo uno svago ma il lavoro e il successo.

Ora però c’è qualcosa di più importante da affrontare e che viene prima di qualsiasi altra cosa: la salute di Fedez.

Nella giornata del 21 marzo il cantante ha condiviso una IG Stories in cui non si è mostrato ma ha voluto comunicare ai suoi followers che il giorno seguente sarebbe stata una giornata importante, ringraziando tutti per l’affetto in primis sua moglie che non lo lascia solo nè la notte, nè il giorno e i suoi due bambini.

La giornata più difficile per Fedez

Non è noto sapere cosa Federico Lucia abbia dovuto affrontare e perché il 22 marzo fosse una giornata così determinante per la sua condizione di salute. I fans sono in apprensione e vogliono saperne di più.

Ciò che sappiamo è che Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato per qualche giorno i figli Leone e Vittoria alla sorella dell’influencer, Valentina.

La più piccola delle Ferragni, infatti, sono due giorni che pubblica IG Stories insieme al suo fidanzato Luca Vezil e ai figli di Federico e Chiara.

Evidentemente ciò che sta affrontando in questi giorni Fedez lo ha portato lontano da casa insieme a sua moglie, non è chiaro se i due abbiano lasciato Milano per qualche giorno e si siano diretti in un’altra città o addirittura all’estero per degli accertamenti o ricerche più approfondite.

Non possiamo far altro che attendere ulteriori aggiornamenti e augurarci delle buone notizie da parte di Fedez.