Ida Platano, la dedica della dama all’amico Gianni Sperti è inequivocabile: il mistero sul loro rapporto si infittisce

Nel corso degli ultimi appuntamenti con “Uomini e Donne”, il rapporto tra Ida Platano e gli opinionisti dello show sembra essersi incrinato. Tina Cipollari, che ha sempre sostenuto la bresciana, di recente è divenuta insofferente alle dinamiche che vedono coinvolta la dama.

Secondo l’opinionista, Ida avrebbe un carattere pesante e fin troppo spigoloso, il che non la renderebbe di certo una compagna ideale agli occhi degli uomini. Se con la Cipollari la dama è arrivata più volte a discutere, c’è una persona all’interno dello studio con cui invece il rapporto migliora di giorno in giorno.

Stiamo parlando di Gianni Sperti, collega di Tina e da sempre amico fidato della Platano. Quest’ultima, che gli ha dedicato una delle sue recenti Instagram stories, ha voluto chiarire una volta per tutte quello che prova per lui.

Ida Platano, la dedica a Gianni Sperti è inequivocabile: tra loro c’è molto di più

Un legame, quello tra Gianni Sperti e Ida Platano, che nel corso degli anni non ha fatto altro che rafforzarsi ogni giorno di più. L’ex ballerino, che per la dama sembra nutrire una vera e propria devozione, non manca di prendere le sue parti, anche quando il comportamento della bresciana non appare passibile di alcuna giustificazione.

Ida, che avverte il sostegno e la presenza di Gianni, tende spesso a ringraziarlo anche all’infuori del contesto televisivo. Solamente qualche ora fa, la Platano ha pubblicato una Instagram story indirizzata proprio all’ex ballerino.

La bresciana ha infatti ripostato una story tratta da una sua fanpage, che presenta un collage di scatti ritraenti Sperti e la Platano uniti e complici. “L’amicizia tra Ida e Gianni è una delle cose più belle di questo programma“, è la didascalia riportata dalla fanpage, che Ida, ovviamente, non ha mancato di condividere taggando l’amico.

Tra loro, di fatto, sembrerebbe esserci molto più di una semplice amicizia. Un rapporto speciale, quello che li lega, e che i fan tendono spesso a paragonare ad un rapporto fratello-sorella. Una definizione che appare più che consona alla situazione.