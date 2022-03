Maneskin, arriva l’annuncio sperato ma con una sorpresa inaspettata

I loro fan hanno atteso con trepidazione questo momento: i Maneskin annunciano ufficialmente il loro ritorno sul palco, con alcune sorprese

Dopo aver concluso un 2021 straordinario, che li ha portati a raggiungere il successo internazionale, i Maneskin si preparano a rimettersi in viaggio. A causa delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria il loro tour europeo è stato più volte rimandato, causando frustrazione nei loro fan. Dopo una lunga attesa è arrivato ora il momento del loro riscatto.

La band composta da Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis ha fatto le cose in grande e l’annuncio delle nuove date dei concerti ha portato delle sorprese inattese. Una di queste riguarda il loro primo tour in Nord America.

Maneskin, il “Loud Kids Tour” si allarga: dall’America all’Europa, tutte le date dei concerti

“Ci stiamo facendo più rumorosi“, avevano annunciato i Maneskin alcuni giorni fa chiedendo di tenere gli occhi aperti in vista di alcune importanti news in arrivo. I quattro artisti hanno mantenuto la promessa, presentando ai fan il “Loud Kids Tour“.

Dopo mesi di attesa la band ha potuto rivelare le nuove date del tour europeo che avrà luogo nel 2023. Oltre ai concerti già annunciati i Maneskin hanno aggiunto una nuova data a Bologna e alcuni biglietti extra per la data di apertura che si terrà a Pesaro il 23 febbraio 2023.

Una piacevole sorpresa arriva per i fan americani che potranno seguire per la prima volta in tour la band italiana. Dal 31 ottobre 2022 i Maneskin porteranno la loro musica in giro per il Nord America dove toccheranno una quindicina di tappe.

“Sappiamo che avete atteso pazientemente per questo annuncio e siamo veramente grati a tutti i nostri fan per il vostro amore, il vostro supporto e comprensione“, si legge nel post di annuncio. “Ci siete mancati e ci manca esibirci, non vediamo l’ora di suonare di nuovo per voi”, scrive la band.

Dopo aver rivolto un pensiero all’Ucraina e aver dichiarato la propria solidarietà al Paese coinvolto nella guerra, vengono cancellate le date precedentemente organizzate in Russia. “Abbiamo bisogno di restare uniti per la pace, ora e per sempre“, con queste parole si conclude il post.

Il tour dei Maneskin avrà luogo nella seconda metà dell’anno e nel 2023 in seguito ai numerosi impegni che la band ha già fissato per i prossimi mesi. I quattro giovani artisti gireranno l’Europa e non solo, protagonisti di numerosi festival. Contemporaneamente i fan potranno aspettarsi anche nuova musica: un singolo potrebbe essere in arrivo già nelle prossime settimane.

