Berlusconi e Marta Fascino: cosa cambia adesso per la compagna del Cavaliere. Tutte le specifiche dal punto di vista legale

La foto con la torta nuziale e l’abito bianco di Marta Fascino negli scorsi giorni ha fatto il giro del web e dei principali giornali. Sabato Silvio Berlusconi e la compagna che le sta affianco da circa tre anni, si sono scambiati una promessa d’amore. Si è trattato di una sorta di cerimonia all’americana con tanto di fedi, bouquet, abito bianco e torta ma che non ha nessun valore né a livello civile né tantomeno giuridico.

Insomma una festa a tutti gli effetti ma senza nessun matrimonio vero e proprio. Era stato proprio il leader di Forza Italia a smentire la notizia delle nozze. Berlusconi ha parlato di rapporto “profondo e così importante” ma che per il momento non viene suggellato da nessuna unione ufficiale. Ma perché tutto questo? E Marta Fascina quanto e cosa ci guadagna?

Berlusconi e Marta Fascino: tutto sul non matrimonio

Si tratta di rumors ed indiscrezioni ma pare che il non matrimonio tra Berlusconi e Marta Fascina sia stato dettato dalla contrarietà dei figli del Cavaliere. Proprio loro avrebbero premuto molto sul padre sottolineando che il matrimonio con la deputata di Forza Italia più giovane di lui di ben 53 anni avrebbe cambiato le carte in tavola a livello economico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Amadeus si sbottona davanti a tutto il pubblico: “l’ho vissuto anche io, ero bambino

Sposare Marta Fascino significherebbe farla entrare tra gli eredi del noto polito ed imprenditore e su questo i figli non sono stati per nulla d’accordo. Proprio i malumori mostrati dagli affetti più cari avrebbero scoraggiato Berlusconi dalla scelta di sposare la sua attuale compagna lasciando l’asse ereditario invariato.

Secondo i rumors i figli del Cavaliere apprezzano molto la deputata e con lei hanno un bel rapporto ma per questioni di famiglia e di affari preferiscono lasciarla fuori dai legami legali. La famiglia Berlusconi come sappiamo è già molto allargata, inserire un altro membro scompiglierebbe di molto le cose.

Ecco perché i figli dell’ex premier vorrebbero che il padre lasciasse tutto com’è, vivendo il suo amore con la Fascino ma senza smuovere i rapporti legali. Come avrà preso tutto questo la Fascino? Non di certo bene, per lei diventare la moglie di Silvio Berlusconi sarebbe stato un salto non indifferente, sia a livello mediatico e soprattutto finanziario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chanel Totti, la reazione all’intervista di Ilary è inaspettata: ha sconvolto tutti

Per il momento però ha dovuto accontentarsi solo di una cerimonia simbolo. Del resto si sa, gli affari ed i soldi, spesso, valgono più degli affetti.

4 MODI DI PORTARE LA BORSA A TRACOLLA