Meghan Markle è finita per l’ennesima volta nel mirino: la moglie di Harry è ormai ai ferri corti con la Royal Family e un retroscena spinoso lo conferma.

40 anni e fascino irresistibile. Lo sguardo magnetico di Meghan Markle ha fatto breccia nel cuore di Harry dal 2016, stravolgendo la sua esistenza. Folgorato dalla sua bellezza dai loro primi incontri la coppia forma una solida coppia, unita tra gioie e criticità.

Dal 2020 i duchi hanno infatti detto addio a Palazzo, abbandonando gli obblighi reali: si sono ricostruiti una nuova vita in America, dove vivono in una lussuosa dimora in California. Un’abitazione dal grande valore, situata a Santa Barbara, quartiere tra i più pregiati, culla delle ville di molti vip, tra i più famosi al mondo: tra questi Oprah Winfrey, loro grande amica.

Proprio ai microfoni della conduttrice si erano lasciati andare a rivelazioni scottanti nell’ambito di un’intervista bomba che aveva fatto tremare la Royal Family. E in tutti questi mesi non hanno fatto altro che scatenare preoccupazione nei parenti per i loro continui colpi di scena.

Genitori di Archie, la scorsa estate hanno dato alla luce Lilibet Diana, mai vista dalla famiglia reale, con cui ormai i rapporti sono ai ferri corti. Un’ennesimo retroscena sulla moglie di Harry e i Windsor lo conferma.

Meghan Markle nel mirino: affossata da una Royal

Mentre si appresta a lanciare un suo podcast, dall’Inghilterra una reale si è presa una rivincita contro la Markle, facendola finire nel mirino.

Si tratta di Camilla, la moglie del Principe Carlo, futura Regina consorte che da sempre non vede a genio la moglie di Harry.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Fedez, svelato il nome e tutti i sintomi della malattia che lo ha colpito

Tra le due i rapporti sono sempre stati piuttosto tesi: a legarle una pesante rivalità. Ad alimentare questo sentimento nella Parker la nomina di Meghan di patrona del National Theatre, da lei vissuta come affronto. Ad alimentare l’acredine nel tempo, tutta la vicenda della Megxit che ha portato la moglie di Carlo a diffidare sempre più dell’ex attrice di Suite.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando la 40enne ha messo in ombra la Duchessa di Cornovaglia durante il Women Of The World Festival, evento a cui stava prendendo parte in concomitanza del quale la Sussex ha condiviso foto di lei in visita presso il teatro nazione, spostando così l’attenzione su di se.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amadeus tradisce la Rai, l’addio sofferto arriva inaspettato: “L’ho fatto per soldi”

Dopo tutto questo, per Camilla è arrivata di recente una rivincita: il titolo in passato di Meghan di patrona del National Theatre è passato a lei, rimpiazzando così la moglie di Harry.