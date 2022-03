Cecilia Rodriguez ha mandato in tilt Instagram mostrandosi incredibile. Tra il fascino e la posa, la bellezza fa battere i cuori.

Popolo del web nel delirio a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, 32 anni appena compiuti, non smette mai di stupire con il suo fascino travolgente capace di far battere i cuori di milioni di fan.

Amatissima dal pubblico, la fidanzata di Ignazio Moser si è affermata nel mondo dello spettacolo prendendo parte a format di successo del calibro de “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip” , dove ha conosciuto il suo compagno, oltre che posare come modella per innumerevoli shooting.

Accanto a tutto questo ha raggiunto un grande successo su Instagram dove è seguitissima: 4,5 milioni di follower, i suoi scatti mandano sempre in tilt tutti. Da momenti di vita personale a quelli lavorativi, i suoi contenuti social sono accomunati dalle sue curve irresistibile capace di mandare in tilt nonché il suo gusto in fatto di moda. L’ultimo post non è stato da meno, raggiungendo un successo immediato tra cuori e complimenti: in particolare a catalizzare l’attenzione un vestitino irresistibile.

Cecilia Rodriguez: vestitino da urlo, curve in vista

