Nicola Vivarelli, tutto sull’ex corteggiatore di Gemma Galgani presto all’Isola dei Famosi 2022

Non è nel cast ufficiale del reality ma si è candidato per partecipare, quindi potremmo vederlo in seconda battuta tra i protagonisti in corsa per la vittoria.

Non ha mai disdegnato la vita televisiva e i suoi fan social lo hanno capito fin da quando ha fatto il suo ingresso negli studi di Canale 5 per corteggiare Gemma Galgani. Si era presentato alla dama bianca in pieno lockdown con lo pseudonimo di Sirius che poi non ha più abbandonato neppure sul suo profilo Instagram oggi seguitissimo.

Nicola Vivarelli non ha mai nascosto di provare un amore platonico ed intellettuale verso la torinese, ma alla fine ha dovuto lasciare il corteggiamento per via del suo lavoro come ufficiale in marina.

Questo impegno che lo porta ad attraversare i mari di tutto il mondo sulle navi da crociera però non pare esserci da impedimento in caso di chiamata nel reality condotto da Ilary Blasi. Non è infatti stato chiamato nel cast ufficiale ma potremmo vederlo in seconda battuta nel piccolo schermo.

Nicola Vivarelli, cosa sappiamo del bel marinaio prossimo naufrago di Canale 5?

Recentemente ha conseguito il titolo di Primo Ufficiale della Marina nonostante la giovane età. Nicola ha infatti 26 anni e la sua vita è sempre stata improntata fin dall’inizio verso le sue passioni più grandi, il viaggio ed il mare.

Ha intrapreso la vita da ufficiale di marina mercantile spronato dal padre arruolato invece nella marina militare. Nicola ora viaggia con la Carnival Cruise Line e non passa momento in cui non immortali i vari spostamenti suo social dove è attivissimo.

Nicola lavora anche come modello e promoter di alcuni brand rappresentato dall’agenzia Social Art Agency. Varie le relazioni amorose del ragazzo, oggi però, pare si stia frequentando con una vip famosissima di cui ancora non si sanno le generalità ma che, durante una confessione a Rtl 102.5, ha ammesso essere “bellissima e biondissima”. Chissà di chi si tratta.

