Com’era la vita sentimentale prima che Pier Silvio Berlusconi incontrasse Silvia Toffanin? Ecco chi era la sua dolce metà.

Se nelle ultime ore la storica amicizia tra la conduttrice di “Verissimo”, Silvia Toffanin, e la showgirl Ilary Blasi, avrebbe privilegiato un emozionante sodalizio in virtù del loro legame ventennale e dell’ultima ospitata di Ilary nel suo salottino Mediaset, domenica 20 marzo, oggi si approfondisce invece il passato del suo grande amore, l’imprenditore Pier Silvio Berlusconi.

Il celebre imprenditore ed Amministrato delegato della rete ha incontrato la conduttrice per caso durante i primi anni 2000, dando vita sino ad oggi ad una delle coppie più chiacchierate e amate dal vasto pubblico della penisola. Pressoché quindici anni prima di tale fortuito incontro durante un match calcistico, però, Pier Silvio era alle prese con la sua nascente precedente relazione. Dalla quale, tra l’altro, venne al mondo la sua primogenita Lucrezia.

Pier Silvio Berlusconi, prima della Toffanin c’è stata lei: aveva rubato il suo cuore

Durante la metà degli anni ’80, quando l’imprenditore era poco più che un ragazzo, ebbe l’occasione di conoscere quella che sarebbe diventata la sua futura compagna. Si tratta di Emanuela Mussida.

Una nota modella trovatasi a partecipare, per quell’annualità, al grande veglione di Capodanno che venne organizzato nella villa di famiglia ad Arcore.

Da quel momento in poi i due divennero inseparabili, così come accadde più tardi con la stessa Toffanin. Cinque anni più tardi, dal loro primo incontro, nacque Lucrezia e il loro amore sembrò sin da subito consolidarsi. Finché la coppia fu però destinata a sfaldarsi. Emanuela e Pier Silvio decisero di allontanarsi uno dall’altro, procedendo ognuno per la sua strada.

E’ qui che entrerà in gioco, seppur anche stavolta casualmente, la conduttrice di origini venete. I due, nonostante abbiano preferito non sorvolare a nozze di comune accordo, mostrano di essere affiatati e felici della loro unione priva di vincoli formali.

La coppia, inoltre, ha di recente festeggiato i loro vent’anni insieme.

