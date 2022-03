Pomeriggio 5, la situazione sfugge di mano alla D’Urso: l’ha sostituita proprio lui

“Pomeriggio 5”, la situazione sfugge di mano alla D’Urso: i suoi ospiti si sono scontrati rispetto ad un tema a dir poco scottante

È atteso per questa sera il secondo appuntamento con “La Pupa e il Secchione”, che vede Barbara D’Urso nelle vesti di padrona di casa. La conduttrice, durante la diretta odierna di “Pomeriggio 5”, ha voluto fornire ai telespettatori alcune scottanti anticipazioni.

Tra poche ore avverrà il tanto temuto incontro tra Guenda Goria, fidanzata di Mirko Gancitano, e Mila Suarez, la “pupa” in coppia con il bellissimo “secchione”. I due, pur consapevoli di essere ripresi dalle telecamere, si sarebbero lasciati andare ad alcune effusioni che avrebbero infastidito parecchio la figlia di Amedeo Goria.

In studio, Maria Teresa Ruta non ha mancato di dire la sua sulla questione, arrivando persino a litigare con un altro ospite della D’Urso. A “Pomeriggio 5”, la situazione non era mai apparsa così tesa.

Pomeriggio 5, la situazione sfugge di mano alla D’Urso: qualcuno l’ha sostituita

La puntata de “La Pupa e il Secchione” in onda questa sera vedrà il tanto atteso confronto tra Guenda Goria e Mila Suarez. Dopo il pericoloso avvicinamento tra quest’ultima e Mirko Gancitano, la figlia di Amedeo Goria ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla questione.

Nello studio di “Pomeriggio 5”, la mamma Maria Teresa Ruta non si è voluta sbilanciare sull’accaduto. Eppure, non è un mistero che all’ex gieffina Gancitano non sia mai andato a genio. Durante la diretta da poco andata in onda, tuttavia, i problemi della Ruta erano ben altri.

Barbara D’Urso, ad un certo punto, ha infatti permesso a Boris, migliore amico di Guenda, di intervenire per dire la sua sulla questione. Quest’ultimo, in maniera del tutto inaspettata, ha accusato la Goria di aver mentito a tutti in merito al confronto con Mila Suarez: stando al resoconto di Boris, le due si sarebbero già incontrate in passato, prima ancora che il programma di Italia 1 avesse inizio.

Un’insinuazione che non è affatto piaciuta a Maria Teresa Ruta, che ha immediatamente zittito Boris per smentirne le accuse. Tuttavia, prima che la D’Urso avesse il tempo materiale di intervenire per ripristinare l’ordine, Boris, che si è sostituito a lei, ha messo a tacere la Ruta.

“Stavo parlando io, aspetta il tuo turno e prendi il numeretto“, ha tuonato il migliore amico di Guenda, facendo letteralmente le veci della conduttrice. Per la prima volta in tutta la sua carriera, la D’Urso è stata scavalcata da un suo ospite in studio. Un fatto che, a quanto è parso, non ha minimamente infastidito la padrona di casa.

