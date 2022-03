Un show infuocato solo per lei. La privata entrata in scena, ieri sera, di Maria Pia Calzone ha attirato in pochi istanti l’attenzione dei suoi telespettatori.

Tra “giornate semplici di cui essere grati“, versi in memoria di Pier Paolo Pasolini e divertenti aneddoti prima del set, l’attrice, Maria Pia Calzone, sa bene come incuriosire nel modo giusto i suoi telespettatori. Su questa lunghezza d’onda, l’ultimo ingresso della conduttrice, ad una serata per festeggiare il benvenuto alla primavera 2022, non è potuto di certo passare inosservato.

Classe 1967, una lunga storia d’amore con il teatro, e con un esordio sul grande schermo nell’88, per la regia di Lello Arena in “Chiari Di Luna“, l’attrice ufficialmente inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo, che la porterà soltanto dieci anni più tardi a debuttare anche in televisione recitando al fianco del suo protagonista Gérard Depardieu, e altri grandi esponenti del cinema italiano, in una miniserie di fama internazionale, quella de “Il conte di Montecristo“.

“Restano impressi” Maria Pia Calzone di fuoco: attimi di follia nel vestitino leggero – FOTO

