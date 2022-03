Rugby in lutto, ex giocatore stroncato da un infarto: stesso tragico destino del fratello

Domenica sera è morto Tiziano Franchini, ex rugbista e vicepresidente della Firl: il tallonatore stroncato da un improvviso infarto, come accaduto al fratello 17 anni fa.

Il mondo del rugby e dello sport italiano piangono la scomparsa di Tiziano Franchini, deceduto all’età di 44 anni, domenica sera nella sua abitazione di Bresega di Ponso (Padova).

L’ex rugbista e vicepresidente della Firl (Federazione Italiana Rugby League) è stato stroncato da un improvviso malore. Inutili i soccorsi per il 44enne. Un destino atroce per Franchini accomunato a quello del fratello gemello, morto 17 anni fa dopo essere stato colto da un malore durante una partita di rugby.

Rugby in lutto, Tiziano Franchini stroncato da un infarto: stesso tragico destino del fratello

Nella tarda serata di domenica, 20 marzo, è scomparso improvvisamente all’età di 44 anni l’ex rugbista Tiziano Franchini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ragazzo trovato morto in auto davanti casa: a fare la tragica scoperta i genitori

Il tallonatore e terza linea, come riferiscono i colleghi de Il Mattino di Padova, era rientrato nella sua casa di Bresega, frazione del comune di Ponso (Padova), dopo la sua solita passeggiata serale. Qui si è sentito male, colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La compagna ed il figlio che si trovavano in casa hanno subito chiamato i soccorsi, ma il tempestivo intervento non è servito a salvare la vita di Tiziano.

Una morte improvvisa così come quella del fratello gemello Simone, deceduto nel settembre del 2005 a Mirano nel corso di una gara di rugby del campionato di Serie B. Il 28enne che, scrive Il Mattino di Padova, militava nella formazione del Monselice, si accasciò in campo colpito da un arresto cardiocircolatorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Urla in un appartamento, poi la macabra scoperta: donna trovata morta

I due fratelli avevano iniziato la loro carriera nel Cus Padova, arrivando sino nella massima serie. Successivamente, Tiziano aveva allenato alcune società giovanili e aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente della Firl. Proprio la federazione, sulla pagina Facebook, ha postato un messaggio di cordoglio: “Pilastro del movimento italiano- si legge nel post- ci ha lasciato un vuoto incolmabile e con lui muore un pezzo di storia del League italiano. Un duro colpo per tutti noi, che ancora ci lascia increduli al solo pensiero”.

Per volere dello stesso 44enne, riporta Il Mattino di Padova, non verranno celebrate le esequie e le ceneri verranno sparse sul terreno di gioco del Western Sydney Stadium, così come era stato per il fratello Simone.