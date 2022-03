La talentuosa attrice italiana Sabrina Salerno ha incendiato il web intero con una tripletta di foto senza precedenti: vediamole insieme…

Sabrina è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo post ha fatto esplodere i social!

Nelle immagini la strepitosa showgirl indossa un copricostume trasparente ed un bikini bianco sotto, che comprende una parte superiore a triangolo ed un micro slippino decorato con qualche arricciatura.

Una cosa è certa: la magnifica cantante è il mix perfetto tra bellezza, classe, fascino, talento e sensualità… impossibile non innamorarsene!

Negli scatti la bella influencer ha i capelli sciolti ed un make-up non troppo eccentrico: la Salerno riesce a brillare anche in tutta la sua sobrietà e naturalezza.

Siete pronti a vedere il post più popolare dell’anno? Tenetevi forte, perché resterete senza parole…

Sabrina Salerno, tris di FOTO da paura: impossibile smettere di guardare il suo fisico statuario…

Nella prima foto del post, Sabrina viene immortalata a trequarti, con una mano fra i capelli e la bocca socchiusa: mai visto nulla del genere prima d’ora…

Nella seconda immagine, invece, la fantastica cinquantaquattrenne posa con un braccio piegato e lo sguardo rivolto verso la sua sinistra: i fan sono fuori controllo!

Nel terzo ed ultimo scatto, infine, la Salerno viene fotografata in piedi, mentre fissa l’obbiettivo ed assume un’espressione piuttosto sensuale e provocante: che spettacolo!

Sono stati tantissimi i mi piace e i commenti ricevuti: le foto sono diventate virali dopo pochissimo tempo dalla condivisione.

Tra i commenti degli utenti che la seguono, si legge ad esempio: “Alle Olimpiadi della bellezza, saresti una sicura medaglia d’oro per l’Italia”; “Meglio delle ventenni! Che bomba Sabrina”; “Orgoglio italiano” oppure “Impressionante, hai fermato il tempo”.

Non c’è alcun dubbio: Sabrina Salerno sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!