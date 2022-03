Eleonora Pedron stupisce il web con uno scatto fuori dal comune, la posa spiazza i fan: c’è un dettaglio che non passa inosservato

Classe 1982, padovana, da tutti conosciuta per aver vinto il concorso di bellezza “Miss Italia 2022”, Eleonora Pedron a distanza di anni è ancora più bella ed oggi è una showgirl e attrice amata dal pubblico italiano.

Da qualche anno è fidanzata con l’attore Fabio Troiano e la loro storia d’amore ha appassionato molti fan che seguono la coppia anche sui social. “Ci siamo conosciuti quasi due anni fa, sul treno Roma-Milano. Una storia assurda. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. – ha raccontato in un’intervista per Diva e Donna la Pedron – Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola se non una frase prima di scendere. Da quella frase è partito tutto”.

Eleonora Pedron, la posa accattivante che manda in tilt – FOTO

Seguita da quasi mezzo milione di follower, Eleonora Pedron non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e molti scatti fanno il giro del web. L’ultimo post ha spiazzato chiunque lo abbia visto. Sensualità e bellezza non mancano, l’attrice posa su un fianco ed indossa una minigonna che fa intravedere tutto.

Gambe e piedi scoperti, un maglione nero e i capelli sciolti che le scendono lungo le spalle. Il suo sguardo è accattivante e c’è chi non può fare a meno di lasciare un like e qualche commento sotto alla foto.

Tra i tanti si legge: “Splendore universale“, qualcun altro ha aggiunto: “Sei rimasta uguale e sei più bella ancora”, poi ancora “Che sensualità“.

Ancora una volta la Pedron ha fatto colpo ed il pubblico che la segue è rimasto esterrefatto dalla sua bellezza che con il passare del tempo resta immutata. Semplicità, spontaneità e naturalezza sono le qualità che la rendono da sempre unica e irresistibile.