“Striscia la Notizia”, avete visto l’abito di Michelle Hunziker? Un 21 marzo estremo: si vede tutto – FOTO

La bellissima showgirl ieri sera ha fatto il suo ingresso nello studio del tg satirico con un abito super scollato dalle trasparenze illegali.

La showgirl svizzera naturalizzata italiana sembra aver messo una pietra sopra l’ormai passata relazione con Tomaso Trussardi visto che ultimamente si parla di una sua conoscenza approfondita con un nuovo spasimante.

La rivista patinata tedesca, Bunte, ha pubblicato della foto esclusive di Michelle Hunziker mentre bacia appassionatamente un certo Giovanni Angiolini, ortopedico specializzato in traumatologia, durante una vacanza in Sardegna del 2021.

Non si sa se sia amore oppure solo fumo negli occhi per il gossip nazionale, quel che è certo è che la bellissima conduttrice in queste ore sta facendo parlare nuovamente di sé per la scelta dell’abito indossato nella puntata di ieri sera a “Striscia”. Ve lo siete persi? Ci pensiamo noi, continuate la lettura del pezzo.

Michelle Hunziker ha voglia di attirare l’attenzione: occhi puntati proprio lì

