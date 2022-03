Suor Cristina, nessuno aveva mai fatto come lei: prima “tre diversi”, poi il “matrimonio”, infine la sua “ultima volta”

Dopo “The Voice of Italy”, la presenza di Suor Cristina Scuccia in tv è stata a dir poco centellinata. La cantante, che ebbe parecchie difficoltà nel gestire il successo che l’aveva travolta, dovette fermarsi per un lungo periodo di tempo, prima di scegliere di intraprendere nuove avventure nel mondo dello spettacolo.

Con due dischi incisi e migliaia di visualizzazioni su YouTube, la Scuccia rimane una delle vincitrici più apprezzate del talent show di Rai 2. Anni dopo, Milly Carlucci la ingaggiò nel cast di “Ballando con le Stelle”, in particolare nell’edizione 2019 del programma. Fu proprio durante una delle puntate che accadde qualcosa di veramente inaspettato…

Suor Cristina l’unica con “tre diversi”, poi il “Matrimonio” e la sua “ultima volta”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, arriva l’abbandono inevitabile: “spero che tu possa trovare la serenità”

Trascorsi cinque anni dalla vittoria conseguita a “The Voice of Italy”, Suor Cristina decise di tornare sul piccolo schermo come concorrente di “Ballando con le Stelle 2019”. Un vero e proprio battesimo, quello della Scuccia, che ebbe modo di dimostrare al pubblico il suo talento nelle vesti di ballerina. Nel programma, tra l’altro, la cantante non mancò di battere un vero e proprio record.

Suor Cristina fu infatti la prima concorrente ad esibirsi non con uno, bensì con tre ballerini: si trattò di Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antonelli. Sfortunatamente, l’avventura della Scuccia terminò nel corso dell’ottava puntata di “Ballando”, a causa della sua eliminazione.

Il 2019 fu, di fatto, un anno cruciale per il talento scoperto da “The Voice”. Alcuni mesi dopo la conclusione di “Ballando”, infatti, la Scuccia decise di unirsi definitivamente in “matrimonio” con Gesù, prendendo i voti perpetui.

Rinnovare la scelta intrapresa molti anni prima rappresentò una vera svolta nella vita della Scuccia. Proprio alla luce della promessa rinnovata, l’ultima apparizione televisiva della suora risale al 2020, in qualità di ospite di “Guess My Age” – all’epoca condotto da Enrico Papi -.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raffaella Fico si affaccia su Napoli, lo sguardo sexy ed il panorama mozzafiato FOTO

Da quel giorno, della Scuccia si sono letteralmente perse le tracce. La domanda che il pubblico continua a porsi è solo una: Suor Cristina ha rinunciato anche alla sua passione per il canto?