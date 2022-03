Un ragazzo di 19 anni è morto in un tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Favara (Agrigento): il sindaco proclama il lutto cittadino.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nel primo pomeriggio di ieri a Favara, in provincia di Agrigento, un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita schiantandosi alla guida della sua auto contro un camion in sosta.

Sul luogo del sinistro, si sono precipitati i sanitari, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Ancora da chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima, compito affidato alle forze dell’ordine.

Un gravissimo incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, martedì 22 marzo, a Favara, comune della provincia di Agrigento.

A perdere la vita Antonio Restivo di soli 19 anni. Il giovane, secondo quanto riportano varie fonti locali tra cui Il Quotidiano di Sicilia, era alla guida della sua Fiat Punto e stava percorrendo via Cicero e Di Francisca, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura finendo contro un mezzo pesante in sosta.

In seguito al violentissimo impatto, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Data la gravità dell’incidente, è stata anche allertata un’eliambulanza per un eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, però, per il giovane ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Accorsi anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del comune dell’Agrigentino. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno fatto finire l’auto condotta da Restivo contro il camion.

Sotto choc tutta la comunità di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo, come si legge su un post sulla pagina Facebook del comune, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi in occasione dei funerali del 19enne che si terranno nel pomeriggio.