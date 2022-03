Il matrimonio tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi ha avuto alti e bassi. In una fase la giornalista ha ritrovato il suo ex…

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie più belle ed amate dello showbiz.

Lei è ex modella, giornalista e conduttrice televisiva, figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto; lui è il terzogenito della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nonché ottavo nella linea di successione al Principato monegasco.

I due si sono conosciuti a Cannes nel 2008 quando lei era lì per fare delle riprese per la trasmissione ”Annozero” mentre lui era ospite d’onore della serata. Tra i due fu subito colpo di fulmine, soprattutto per Pierre che quando la vide le si avvicinò e all’orecchio e le sussurrò: “Ti sposerò”.

A luglio 2015 i due si unirono in matrimonio e dal loro amore nacquero due bambini: Stefano Ercole Carlo Casiraghi e Francesco Carlo Alberto.

Beatrice Borromeo tra le braccia del suo ex famosissimo

La coppia nel corso della sua relazione ha vissuto alti e bassi. Anche i momenti più difficili sono stati superati eppure certe crisi non sono state affatto dimenticate.

Pierre Casiraghi, infatti, fu sorpreso da un giornale di gossip insieme ad un’altra donna mentre si scambiavano tenerezze.

Proprio nello stesso periodo Beatrice Borromeo cercò consolazione tra le braccia del suo ex storico, Lapo Elkan.

Il nipote di Gianni Agnelli, oggi vive in Portogallo insieme a sua moglie Joana Lemos che ha sposato nel 2021. E’ il maggior azionista dell’Italia Indipendent Group, membro del Consiglio di Amministrazione della Ferrari N.V e responsabile del Gruppo Fiat.

Tuttavia, Beatrice e Lapo si conoscono da tantissimi anni, sono stati fidanzati per un breve periodo di tempo ma anche dopo essersi lasciati sono rimasti in ottimi rapporti e nel momento di maggiore difficoltà la bellissima documentarista ha cercato proprio in lui conforto e supporto.