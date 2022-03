Davide Silvestri si lascia andare e rompe il muro della riservatezza a “Verissimo“, ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin

Attore di talento e di una bellezza irresistibile, ha iniziato la sua carriera all’età di diciassette anni con la soap opera Vivere per poi cavalcare l’onda del successo.

Il suo nome è Davide Silvestri, appena uscito dalla casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino si è aggiudicato il secondo posto alla sesta edizione del “Grande fratello vip”. Nel corso della trasmissione ha sempre cercato di mantenere una certo riserbo sulla sua vita privata tanto da non sbilanciarsi mai su alcuni argomenti.

Davide Silvestri, spunta la rivelazione inaspettata

L’attore milanese è stato ospite a “Verissimo” e proprio in quell’occasione ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua vita pubblica e privata. Innanzitutto ha raccontato come è arrivato al “Grande Fratello Vip”: è stato lui stesso a chiamare la redazione per chiedere di parlare con Alfonso Signorini e candidarsi per il reality.

“La mia determinazione mi ha portato con una telefonata ad arrivare in quella Casa […] Non so come ho fatto ad arrivare fino alla fine. Tanti miei amici, parenti che mi conoscono mi hanno detto ‘Davide come sei cresciuto, come hai fatto a mantenere la calma, l’educazione’. – ha poi aggiunto – Mi ha fatto tantissimo piacere aver avuto il riscontro delle persone, il messaggio che volevo mandare è arrivato, far vedere gli insegnamenti dei miei genitori. Tante volte ho pensato a loro”.

Poi ha voluto ricordare anche un momento difficile della sua vita, c’è stato un periodo in cui si è ritrovato senza lavoro e una persona cara lo ha aiutato: il cugino Kekko, frontman dei Modà. “Mi ha offerto di lavorare per lui come suo assistente personale – ha concluso – mi è sempre stato vicino”.

L’ex gieffino Davide in questi mesi si è sempre mostrato solare e determinato, intraprendente nell’affrontare l’esperienza del reality che gli ha cambiato la vita e gli ha fatto superare tanti limiti.

