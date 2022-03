Fedez, l’operazione nel punto mai nominato: i prossimi giorni saranno decisivi per delineare il percorso di cure del cantante

La notizia dell’operazione di Fedez è stata diffusa proprio in mattinata dai maggiori quotidiani nazionali. Il cantante, soltanto la settimana scorsa, aveva parlato di un “percorso importante” da affrontare, a causa di un problema di salute che, come da lui stesso chiarito, gli era stato fortunatamente diagnosticato in tempo.

Nella serata di lunedì, Fedez era tornato ad esprimersi tramite i social, preannunciando ai suoi fan che la giornata seguente sarebbe stata una giornata cruciale. Come abbiamo appreso quest’oggi, il marito di Chiara Ferragni è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano.

Nelle ultime ore sono trapelati alcuni preziosi dettagli in merito all’operazione del rapper. Tutto, a quanto sembra, verrà delineato con precisione nei prossimi giorni.

Fedez, l’operazione nel punto mai nominato: cosa accadrà nei prossimi giorni

Fedez stesso lo aveva preannunciato nella serata di lunedì tramite le Instagram stories: quella di ieri sarebbe stata una giornata cruciale per il rapper. Parole che si sono rivelate più che fondate, in virtù del fatto che, nella mattinata di oggi, i maggiori quotidiani nazionali hanno diffuso la notizia dell’operazione dell’artista presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Stando a quanto rivelato dal Fatto Quotidiano, il marito di Chiara Ferragni avrebbe subito un intervento chirurgico all’addome, i cui risultati saranno definiti con certezza solo nei prossimi giorni. Ore cruciali quelle che separano il cantante dal responso degli esami, che consentiranno di “stabilire il percorso di cure“.

Come confermato dalla moglie Chiara Ferragni attraverso Instagram, quest’oggi, giorno del primo compleanno della piccola Vittoria, papà Fedez non è a casa a festeggiare con tutta la sua famiglia. Tuttavia, l’influencer non ha mancato di aggiungere che “presto lo sarà“, alimentando così le speranze degli utenti.

I fan, che si sono precipitati a commentare il post della Ferragni, attendono i prossimi giorni per carpire ulteriori informazioni circa lo stato di salute di Fedez. Il rapper, circondato dall’affetto del pubblico e dei suoi cari, sembrerebbe essere in ottime mani.

