Giulia Provvedi infiamma Instagram con la proposta di tre outfit accomunati da una sola caratteristica: estrema sensualità. Tripudio di curve

Travolgenti, solari e divertenti, Le Donatella vantano un successo smodato su Instagram. Le radici fondano nella straordinaria proposta che offrono ai fan, caratterizzata principalmente da contenuti simpatici che evidenziano la loro semplicità.

La bellezza è senza dubbio un aspetto fondamentale dei post che pubblicano, ma diversamente esibita rispetto alle altre influencer. La differenza non risiede nell’astenersi dall’utilizzo del corpo e delle doti estetiche, ma nella modalità in cui le gemelle decidono di mostrarsi.

Contro il perfezionismo “da filtro”, più volte si sono esposte in prima linea nel non nascondere i propri difetti. Giulia Provvedi in questo ha sempre dimostrato grande impegno, per quanto riguarda l’importante battaglia del movimento “Body Positive”, in un abbraccio virtuale verso il senso di inadeguatezza che spesso colpisce le giovani utenti.

La “leggerezza” intesa nel senso più nobile è un valore importante per la modella, che non si prende mai troppo sul serio. Lo spirito positivo che la contraddistingue è una qualità che ammirano i suoi numerosi fan, come dimostrano le reazioni ai suoi post.

Giulia Provvedi, la scelta impossibile per i fan

Giulia Provvedi ha deciso di esordire su Instagram con un quesito di ardua risoluzione per i followers, che si trovano a rispondere alla più difficile delle domande. Si tratta della scelta del migliore outfit tra i tre proposti dall’influencer, completamente diversi tra loro ma accomunati da una sola parola: sensualità.

Estrema e sfacciata, come quella sprigionata nel primo look, dove sfoggia un body sportivo iper sgambato, abbinato al bucket hat, che attribuisce ulteriore stile. Segue un mini dress a spalle scoperte con corpetto e maniche a sbuffo nella tonalità del glicine, colore di tendenza per la stagione in corso. In ultimo si lascia ammirare in un completo bianco con maxi scollatura, in una versione più raffinata ma estremamente seducente.

Le curve dell’influencer vengono evidenziate da ogni look del video postato sul social, che accompagna con movimenti sinuosi, ed è tripudio di like: “Sei fantastica sempre“, “Stai bene con tutto“, “Bellissima“.

