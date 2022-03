“Presente… non vedo l’ora”, Guendalina Tavassi tsunami di passione: bikini e davanzale da incorniciare – FOTO

Guendalina Tavassi infiamma il popolo di Instagram e fa lievitare le quotazioni tra i candidati alla vittoria dell’Isola: travolgente.

L’ex gieffina, Guendalina Tavassi è una delle protagoniste del nuovo corso de L’Isola dei Famosi, dove figura insieme ad un’altra persona che fino a poco tempo fa non conoscevamo neppure.

Si tratta del fratello, Edoardo complice in tutti i sensi della sorella e autore di un inizio da fuochi d’artificio nel reality che potrebbe far svoltare la sua carriera una volta per tutte.

Per Guenda, invece si tratta di una seconda opportunità da cogliere per scrollarsi di dosso le considerazioni al veleno degli haters, piovute un pò troppo spesso dalle sue parti.

In attesa di vederla protagonista tra le prove di sopravvivenza più difficili da affrontare, l’ex gieffina ha trovato il modo di incoraggiare i fan e invitarli alla massima solidarietà e sostegno. Condizioni che le permetterebbero di arrivare il più lontano possibile in questa fantastica esperienza

Guendalina Tavassi incontenibile in bikini: da far girare completamente la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi figura la bellissima e intramontabile, Guendalina Tavassi. Personalità forte e vivace, la showgirl ha voluto aumentare l’asticella delle difficoltà imbattendosi in una nuova e sacrificante avventura.

L’Isola le sta dando una seconda chance per uscire allo scoperto e convincere gli addetti a puntare su di lei per quanto riguarda il futuro televisivo.

Prima di un nuovo collegamento in diretta dall’Honduras, la showgirl è uscita allo scoperto sui social network, dimostrando a tutti di essere una vera e propria ‘forza della natura’ anche in termini estetici.

Uno tsunami di passione travolge i fan, letteralmente impazziti di fronte ad un fisico statuario, da incorniciare da ogni angolatura.

Le telecamere quest’oggi sono tutte per lei, pizzicata con un bikini indosso cucito al limite da tutte le direzioni. Non da meno quel davanzale scolpito e abbondante che toglie il fiato all’istante.

E voi, invece cosa ne pensate di lei? Riuscirà ad arrivare tra le prime candidate alla vittoria finale del reality? Lo scopriremo molto presto.

