“Impazzito per questa FOTO”. Dayane Mello sospesa sull’acqua: mozzafiato

Dayane Mello, con una semplice foto su Instagram, ha mandato in tilt i suoi social. In costume da bagno e sospesa sull’acqua, è semplicemente mozzafiato

Dayane Mello è bella da togliere il fiato: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto impazzire tutti. D’altronde non è un caso se è una delle modelle più amate del momento. Originaria del Brasile, ha trovato fortuna qui in Italia quando da giovanissima ha deciso di lasciare casa sua per riuscire a sfondare nel mondo della moda.

Oltre ad essere riuscita a trovare la notorietà che stava cercando, Dayane ha trovato anche una vera e propria famiglia qui in Italia. Infatti si innamorò follemente di Stefano Sala e i due, presi dalla passione decisero di mettere su famiglia e così lei ha scoperto di essere incinta dopo poco. Il loro amore, però, si è spento come una candela in poco tempo.

Dayane Mello è semplicemente mozzafiato: lo scatto da record

