Luciana Littizzetto volta pagina e dice ufficialmente addio al suo compagno, amico e collega Fabio Fazio. Ma cosa è successo? A cosa si dedicherà adesso? Scopriamolo insieme

Luciana Littizzetto è uno dei personaggi tv più amati in assoluto. La comica piemontese con il suo atteggiamento irriverente, la sua lingua tagliente ed la sua abitudine a non risparmiare mai nessuno, l’hanno portata negli anni a diventare uno dei volti di riferimento della televisione (e non solo) italiana.

Televisione, cinema, teatro e anche radio, Luciana Littizzetto non si è fatta davvero mancare nulla nel corso della sua carriera. Ma quello per cui tutti la ricorderanno sempre è sicuramente la sua presenza fissa all’interno del programma di Fabio Fazio ‘Che Tempo Che Fa‘. I due hanno, negli anni, avviato e consolidato sempre di più questa unione vincente che li ha resi i protagonisti di successo della prima serata domenicale di Rai3.

Luciana Littizzetto non farà più coppia con Fabio Fazio. Vediamo cosa è accaduto

La coppia più famosa e divertente della tv. Il duo Littizzetto – Fazio, per anni e anni ha fatto ridere migliaia e migliaia di italiani. Adesso però pare essere arrivato il momento che nessuno pensava sarebbe mai giunti, e che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Luciana Littizzetto dirà ufficialmente addio a Fabio Fazio e si dedicherà ad altri progetti.

La notizia pare essere ormai ufficiale e i fan sono, ovviamente, rimasti senza parole. Una separazione che nessuno poteva mai aspettarsi. Pare proprio che sia giunto il momento di dire definitivamente addio all’esilarante coppia e ai loro sketch. L’attrice e comica piemontese ha altri progetti pronti a partire. A breve infatti la vedremo all’interno del nuovo programma del cuoco Carlo Cracco, Dinner Club, in onda su Primevideo. Ad annunciarlo la stessa Littizzetto che, tramite social ha pubblicizzato il programma e confermato la sua presenza insieme a quella di tanti altri personaggi famosi tra cui Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea.