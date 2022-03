Jessica Selassie è tornata a casa dopo questi sei lunghi mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, ha cominciato a conoscere meglio i suoi fans

Jessica Selassie è stata una delle protagoniste di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip: non è un caso se è riuscita ad arrivare alla vittoria, dopo sei lunghi mesi trascorsi rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. Adesso è finalmente tornata a casa sua, dove ad accoglierla ha trovato l’affetto di tantissime persone che l’hanno sempre seguita in tutto questo tempo.

Lei e le sue sorelle sono state molto amate in questa edizione, contro ogni aspettativa. E Lulù, la più piccola di Jessica, nella casa è riuscita anche a trovare l’amore tra le braccia del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due si sono conosciuti quando sono entrati a settembre e fin da subito hanno capito che tra di loro sarebbe nato qualcosa di molto speciale.

Jessica Selassie parla di suo cognato Manuel Bortuzzo: “Cosa penso di lui”

Jessica ha ripreso in mano i suoi social di recente e in questi giorni sta cominciando a comunicare con dei fans che non aveva prima di entrare nella casa, sta imparando a conoscerli meglio e a farsi conoscere meglio. In occasione del suo ritorno alla vita di sempre, ha deciso di fare un box e di rispondere a qualche domanda dei suoi fans, dove ha avuto modo di raccontare un po’ questa sua esperienza e un po’ anche com’è stato tornare alla sua vera casa dopo mezzo anno trascorso in un reality.

Quando le hanno chiesto di parlare di suo cognato Manuel, Jessica ha avuto solo belle parole: “Ovviamente andiamo molto d’accordo e sono tanto felice che alla fine lui e Lulù siano riusciti a trovarsi. Oggi sono anche sei mesi che stanno insieme“.

Lulù e Manuel, infatti, nelle ultime ore stanno festeggiando questi sei mesi trascorsi insieme, questi sei mesi di amore intenso. I primi di una lunga serie di tanti altri che passeranno insieme.