Melissa Satta, la giacca si apre e svela la meraviglia: “Si sono fermate le lancette”

Melissa Satta è il top assoluto in quanto a classe e sensualità, abbigliamento provocante che sfodera il solito fisico da urlo

Capolavoro assoluto e bellezza senza fine. Soltanto così si può definire la fantastica Melissa Satta, che una volta di più lascia i suoi followers senza parole, sfoderando un fascino clamoroso.

La showgirl sarda, 36enne, è una icona di sensualità fin dai tempi in cui, a Striscia la Notizia, incantava i fan a suon di stacchetti memorabili. Possiamo ben dire che Melissa faccia parte del gruppo di ‘veline leggendarie’, in un novero ristretto che raccoglie Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas e Federica Nargi.

Anche dopo aver concluso la sua esperienza nel popolare tg satirico, è rimasta nel cuore degli ammiratori e si è imposta come una delle showgirl di maggior successo. Una carriera in costante crescita, la sua, con il riconoscimento, giunto quest’anno, di volto principe di ‘Sky Sport’. Quando lei va in scena al ‘Club’ di Fabio Caressa, lascia sempre il segno.

Melissa Satta, la scollatura spunta da sotto l’abito e scatena il web: “Non ce n’è per nessuna”

E continua a farlo anche negli scatti che propone sul suo seguitissimo profilo Instagram. Melissa è seguita da oltre quattro milioni e mezzo di followers, una cifra che la posiziona nel gotha delle bellezze italiane. Una fama ben meritata, che trova continue conferme anche in scatti come questi, dove in poche semplici mosse dimostra a tutti perché è sempre una delle più amate dal pubblico.

Non le servono nemmeno chissà quali effetti speciali per attirare l’attenzione. Completo scuro con pantalone e giacca, capelli raccolti in una lunga coda. Ma sotto la giacca, quasi nulla, un semplice top microscopico, che ne raccoglie la scollatura e inevitabilmente scatena l’ovazione del web.

I complimenti per Melissa fioccano come sempre, la platea è tutta in delirio per lei. Classe ed eleganza semplicemente impareggiabili e che fanno sognare ad occhi aperti.

