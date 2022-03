Michelle Hunziker ha rivelato il nome dell’uomo con cui può lasciarsi andare e può essere se stessa, tra i due c’è complicità

Michelle Hunziker è stata messa a dura prova dall’ultimo periodo della sua vita. Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi ha dovuto affrontare giorni difficili, tra voci infondate e gossip sulla loro relazione.

Ha anche festeggiato venticinque anni di carriera e lo ha fatto nel modo migliore, ha avuto la possibilità di condurre una trasmissione tutta sua dal titolo “Michelle Impossible”, dove ha raccontato alcuni episodi della sua vita professionale e privata con il supporto di amici e colleghi.

Michelle Hunziker, chi è l’unico uomo di cui si fida

Michelle Hunziker è tornata alla conduzione di “Striscia la notizia” a fianco di Gerry Scotti. I due lavorano insieme dal 2015, la prima volta che gli autori del tg satirico hanno lanciato la coppia.

E’ stato un vero colpo di fulmine, perché quell’evento ha fatto nascere un rapporto unico che con il passare degli anni è diventato sempre più forte e duraturo. La Hunziker e Scotti non sono solo colleghi, ma migliori amici e tra i due non ci sono filtri o segreti.

Più volte la conduttrice Michelle ha spiegato che Gerry Scotti è uno dei pochi uomini di cui si fida. In un’intervista per Uomini e donne ha affermato: “Gerry è la persona con cui condivido di più la mia vita privata, è un amico vero. Se mi trovo persa tra le strade di Berlino – ha rivelato – con un problema e lo chiamo, so che lui c’è. Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui mi posso fidare”.

Il conduttore è stato uno degli ospiti presenti a “Michelle Impossible”, i due sul palco si sono dilettati in uno spettacolo all’insegna della musica e del divertimento, facendo emozionare il pubblico presente e i telespettatori che da anni li seguono e ammirano in ogni situazione.

