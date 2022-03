Mina Settembre: addio al volto storico della fiction per la seconda stagione

La seconda stagione di Mina Settembre si sta avvicinando: per l’occasione, ci saranno diversi addii ma anche dei nuovi arrivati nella fiction

La prima stagione di Mina Settembre è andata in onda oramai diverso tempo fa e ha riscosso un successo davvero incredibile. Proprio per questo motivo è stata confermata la seconda stagione, c’è la massima segretezza sulla trama ma anche tanta curiosità. Le riprese sono cominciate oramai da un bel po’ di tempo e nessuno sarà come sarà composto il set.

Solo alcuni membri del cast di Mina Settembre hanno rivelato un po’ di retroscena e anche qualche novità. A parlare sul quotidiano Il Tempo è Marina Confalone che interpreta Olga, la madre della nostra Mina Settembre. Non stiamo certamente parlando di un ruolo molto facile, anzi, è l’esatto contrario.

Mina Settembre: stravolgimenti per la seconda stagione della fiction

Il suo personaggio, nel corso della prima stagione, ha intrattenuto il pubblico con la sua acidità, i suoi capricci quando ricercava l’attenzione e soprattutto con i suoi screzi con la figlia.

Questo personaggio così controverso ma anche molto amato, potrebbe lasciare la serie nella seconda stagione. “Non so se ci sarò di nuovo nella seconda stagione. Ho cercato di mettere un po’ di commedia e qualcosa di folle in un personaggio così acido” ha dichiarato l’attrice napoletana quando le hanno chiesto informazioni in merito. I fans, ora, non vedono l’ora di scoprire cosa succederà invece nella vita amorosa della nostra protagonista.

Ad interpretarla sarà sempre Serena Rossi, che ovviamente ricopre il ruolo della assistente sociale. Dopo il tradimento inaspettato di suo marito, Mina si è innamorata di Mimmo. Quest’ultimo però ha compiuto un passo falso proprio mentre suo marito provava a riconquistarla.

Adesso bisogna capire su chi ricadrà la scelta di Mina: dopotutto, sono entrambi due uomini che l’hanno profondamente delusa. Sappiamo però per certo che questa scelta ci sarà, infatti è stata proprio l’attrice protagonista ad anticiparci questa cosa negli ultimi tempi.

