Miriam Leone si racconta: “Ho superato tanti limiti”, i fan emozionati

Miriam Leone racconta attraverso degli scatti la sua esperienza del film Corro da te, emozioni indescrivibili

Miriam Leone sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita sia da un punto di vista professionale che privato. Si è sposata da poco con Paolo Carullo ed è appena tornata al cinema con il film Corro da te insieme a Pier Francesco Favino.

Su Instagram da giorni non riesce a trattenere l’emozione e così attraverso foto e video ha raccontato alcuni particolari del suo lavoro sul set che l’ha impegnata molto. Ha scoperto cose che mai si sarebbe immaginata ed ha vissuto esperienze irripetibili.

Miriam Leone, mai vista così: tutto merito del film – VIDEO

Corro da te è un film di Riccardo Milani che ha scelto come protagonisti Miriam Leone e Pier Francesco Favino e racconta la storia d’amore di due persone che, nonostante gli ostacoli della vita, si scelgono e vanno oltre le apparenze.

L’attrice siciliana interpreta Chiara, una donna solare e dinamica che un incidente ha reso paraplegica. Miriam Leone ha saputo compiere un lavoro fuori dal comune che l’ha resa più forte e ancora più determinata.

Attraverso un post su Instagram dove ha pubblicato alcuni momenti sul set, ha voluto porre l’attenzione su un dettaglio: “Grazie a questo film ho imparato tante cose, tante ne ho ricevute e tante ne ho donate. Ho ascoltato tante storie, superato tanti limiti mettendomi in gioco nel più serio dei modi e con il massimo rispetto. – Ha spiegato – Ho incontrato persone straordinarie che non si sono arrese e mi hanno ispirato nel fare altrettanto, con l’esempio e con la pazienza”.

Corro da te è stata un’esperienza unica per Miriam Leone che ancora una volta si è messa in gioco ed ha fatto centro. Dopo il successo di Marylin ha gli occhi neri, Corro da te, quale sarà il suo prossimo progetto da realizzare? Non ci resta che scoprirlo.

