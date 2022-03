La favolosa presentatrice televisiva italiana Paola Barale ha pubblicato una doppietta di foto semplicemente divine: che spettacolo!

Paola ha dato il meglio di sé con un bis di foto scattate in casa: i fan sono finiti tutti al manicomio!

Nelle immagini talentuosa attrice indossa un paio di pantaloni della tuta grigi, dei calzini variopinti ed un maglioncino nero, con un morbido cuore bianco al centro: anche in tenuta da casa, la Barale rimane sempre un vero schianto!

Non c’è alcun dubbio: la splendida cinquantaquattrenne sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “…e anche oggi non mi sono svegliata esattamente così!“.

Vediamo insieme gli scatti più chiacchierati di sempre…

Paola Barale, quando la bellezza incontra il talento: gli utenti del web si sono follemente innamorati… – FOTO

