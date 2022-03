A Montescudo (Rimini) un uomo è stato trovato carbonizzato all’interno del suo casolare: a far partire l’incendio probabilmente lui stesso.

Questa mattina a Montescudo (Rimini) i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per domare un incendio scoppiato in un casolare. A contattarli alcuni automobilisti che avrebbero visto le fiamme avvolgere lo stabile.

L’intervento dei pompieri è stato reso difficoltoso dalla presenza di alcune bombole di gas il cui scoppio alimentava le fiamme. Dopo tempo, i vigili sarebbero riusciti a spegnere il fuoco facendo una drammatico ritrovamento: il corpo carbonizzato di un uomo di 47 anni.

Si chiamava Costantino Bianchi l’uomo di 47 anni trovato carbonizzato all’interno della sua abitazione che questa mattina è stata avvolta dalle fiamme. Un incendio di cui si sono accorti degli automobilisti di passaggio che hanno immediatamente contattato i Vigili del Fuoco.

I pompieri, giunti presso il casolare di proprietà dell’uomo sito a Montescudo (Rimini) al confine con San Marino, hanno riscontrato non poche difficoltà nel domare le fiamme considerata la presenza di numerose bombole di gas. Erano circa le 10, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, quando sarebbero iniziate le operazioni.

I vigili del Fuoco, una volta riusciti a fare ingresso all’interno dello stabile – il cui tetto era collassato a causa delle fiamme- hanno rinvenuto il corpo carbonizzato dell’uomo. Sui luoghi intervenuti anche i carabinieri i quali stanno svolgendo tutte le indagini del caso. Secondo una prima ipotesi, riporta Il Resto del Carlino, è possibile che sia stato proprio l’uomo a dar fuoco alla proprietà. Si pensa, quindi, possa essersi trattato di un suicidio.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità di Montescudo dove la vittima era molto conosciuta. Bianchi era un operaio impiegato in una ditta di ceramiche non molto distante dalla sua abitazione. Chi lo conosceva ha detto di lui che era una persona solitaria e che in passato diversi erano stati i suoi dolori. Tuttavia, pare, che l’uomo non avesse mai dato segnali che potessero far presagire un tale epilogo.