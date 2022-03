Sangiovanni ha sorpreso i fan con la pubblicazione della copertina del suo nuovo album, “Cadere Volare”: la risposta del pubblico non si è fatta attendere

I suoi fan non dovranno attendere ancora molto per poter finalmente ascoltare il nuovo progetto discografico. Sangiovanni è infatti pronto a inaugurare un nuovo capitolo con “Cadere Volare“, il suo secondo album in uscita l’8 aprile.

Per il giovane artista l’anno è iniziato con il debutto sul palco del Festival di Sanremo dove ha presentato al pubblico “Farfalle“, attualmente al secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti e ascoltati in Italia. Il brano sarà contenuto all’interno del disco che andrà a seguire il successo dell’EP d’esordio, pubblicato al termine della sua esperienza nel talent di Amici.

La copertina ufficiale di “Cadere Volare”: la FOTO con cui Sangiovanni manda in delirio i fan

Nelle ore precedenti alla rivelazione i fan non hanno potuto fare a meno di notare come tutti i post pubblicati sul profilo Instagram di Sangiovanni fossero improvvisamente spariti. Una mossa di marketing utilizzata in passato da diversi artisti e che ha spesso preannunciato l’arrivo di un annuncio importante.

Poco tempo dopo il cantante di “Farfalle” è ricomparso pubblicando la tanto attesa copertina del nuovo album. Prendendo alla lettera il nome del disco, “Cadere Volare“, lo scatto ritrae Sangiovanni in caduta libera con un cielo pittoresco a fargli da sfondo. Dalla copertina traspare leggerezza e voglia di lasciarsi trasportare, proprio quello che l’artista cerca di trasmettere attraverso le sue canzoni.

Cercare di comunicare le proprie fragilità ma in maniera trasparente, senza limiti. Questo è l’obbiettivo di Sangiovanni che in “Cadere Volare” presenterà al pubblico i brani sui quali ha lavorato negli ultimi mesi. A meno di un anno dalla sua uscita dal talent di Maria De Filippi, il giovane è riuscito a ottenere risultati sorprendenti. La sua “Malibù” è stata la canzone più ascoltata del 2021 su Spotify Italia e il suo EP di debutto ha ottenuto tre dischi di platino, restando per diverse settimane al primo posto delle classifiche di vendita.

Numerosi i colleghi e amici che hanno voluto supportare l’annuncio, dal produttore Dardust a Madame, senza dimenticare Giulia Stabile, ballerina professionista e fidanzata di Sangiovanni. Quest’ultima ha condiviso la copertina dell’album sottolineando come l’attesa stia per concludersi. “Manca poco poco poco“, scrive, unendosi all’entusiasmo dei suoi fan più sfegatati.

