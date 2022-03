Ad operazione conclusa Chiara Ferragni resta vicina alla sua famiglia ed aggiorna nei dettagli i fan sulle condizioni di Fedez.

L’operazione di Fedez, dopo il ricovero al San Raffaele di Milano nella giornata di ieri, è stata portata a termine in queste ore. L’amatissimo artista canoro e showman milanese, dopo aver preferito mantenere il riservo sulle sue condizioni in questi giorni, avrebbe lasciato trapelare soltanto adesso alcune informazioni sostanziali sul suo stato di salute.

Il rapper trentaduenne sarebbe, quindi, stato operato all’addome. Dopo la comunicazione ufficiale, ad informare con ancor maggior accuratezza i fan dell’artista, è intervenuta soltanto pochi minuti fa l’imprenditrice ed influencer cremonese, nonché sua anima gemella, Chiara Ferragni.

“Sapevamo che…” Chiara Ferragni con Fedez dall’ospedale la FOTO lascia col fiato sospeso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez operato d’urgenza: gli aggiornamenti sullo stato di salute del rapper

E’ decisamente un’atmosfera diversa quella di oggi, 23 marzo 2022, in casa Ferragni. Eppure la speranza di ciascuno dei suoi membri e sostenitori, quanto la ferrea volontà di sublimare le varie preoccupazioni, sembrano riuscire a prevalere senza difficoltà. Ad un anno esatto di distanza dalla nascita di Vittoria, Fedez e Chiara hanno unanimemente deciso di festeggiare in differita, riuscendo anche stavolta a sorprendere il loro ingente, e sempre presente, seguito di fan.

La venuta al mondo della piccola Vitto resta sicuramente uno degli avvenimenti che ha segnato in positivo la storia dei Ferragnez. E per tal ragione, Chiara, vorrà ricordarlo in questo modo. “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria“, scrive l’imprenditrice condividendo su Instagram un serie di scatti della big family riunita.

“Abbiamo scattato queste foto Domenica“, aggiunge Chiara. Un festeggiamento che ha dunque avuto luogo, come specificherà lei stessa, “con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non vedo l’ora” Maria Chiara Giannetta emozione fortissima per la FOTO inattesa

Le condizioni di Fedez sono dunque, a seguito dell’operazione, in via di miglioramento. E ciascuno dei loro fan, compresi molti esponenti appartenenti al mondo dello spettacolo, dimostreranno anche in quest’occasione tutta la loro vicinanza e il loro affetto.

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI