Ida Platano è al centro delle vicende di Uomini e Donne in questi giorni così complicati: la sua storia con Alessandro è sempre di più vicina alla fine

Ida Platano pensava finalmente di aver trovato l’amore a Uomini e Donne. La dama, che presenzia all’interno del programma oramai da diversi anni, ha vissuto una serie di delusioni amorose che l’hanno portata a chiudersi per molto tempo, e solo di recente stava cominciando un po’ a sbottonarsi con il corteggiatore sceso solo per lei: Alessandro.

I due si sono frequentati per circa sei o sette settimane, fino a che non sono arrivate le prime crisi importanti. Infatti, negli ultimi tempi, i due in studio litigano continuamente sul loro futuro e poi fuori dal programma tornano ad incontrarsi per provare a fare pace. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale Cinque, però, i due hanno deciso di metterci definitivamente un punto.

Ida Platano lascia lo studio di Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

Ovviamente, non sappiamo se torneranno a parlarsi, ma stavolta la loro chiusura sembra abbastanza certa. Infatti, dopo l’ennesimo scontro in studio, Alessandro ha ripetuto ancora una volta di non essere ancora innamorato di lei e Ida, profondamente ferita, ha lasciato lo studio in lacrime. Alessandro, che comunque tiene a lei, avrebbe voluto seguirla ma non lo ha fatto per non illuderla. Alla fine nessuno gli ha dato torto, se non Gianni Sperti che ha accusato il corteggiatore di non essere stato chiaro fin da subito.

Ida dopo è rientrata in studio, con gli occhi gonfi per il pianto. Maria De Filippi, dispiaciuta nel vederla ridotta in queste condizioni, ha deciso di fare qualcosa per provare a farle tornare il sorriso. Infatti, ha chiesto al suo staff di mandarle in studio Umberto, uno dei ballerini professionisti di amici.

Il ragazzo ha trascinato Ida in mezzo alla pista e l’ha fatta ballare, risollevandole l’umore per qualche minuto. Ida ha ringraziato Maria per essere sempre così carina con lei.