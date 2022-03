“Uomini e Donne”, lo scivolone scatena la bufera: “Ma non ti vergogni?”

Uomini e Donne, scoppia la bufera in studio a causa dell’intervento di Stefano. Tina Cipollari perde le staffe e gli urla contro durante la puntata

A Uomini e Donne le liti non mancano mai. Nonostante Maria De Filippi sia una donna diplomatica, calma e paziente, ha due opinionisti in studio piuttosto frizzanti che non perdono mai l’occasione per animare lo studio. Tra l’altro, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono anni che sono in quello studio e oramai sono molto affezionati al programma, motivo per cui Maria si fida ciecamente di loro.

Durante l’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto Gemma uscire con un nuovo uomo: Franco. Questa volta la dama torinese sembra molto presa, infatti i due hanno avuto un appuntamento che si è concluso a casa di lei con un bacio alquanto passionale. Proprio in questa circostanza, Tina ha provato ad indagare per capire se tra i due ci fosse stato pure qualcos’altro.

Uomini e Donne: Stefano fa infuriare Tina Cipollari

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Maneskin, continua la conquista degli USA: una magica serata per loro

Sia Gemma che Franco hanno rivelato che non sono andati oltre, anche perché era la prima volta che uscivano insieme. Durante questo momento è intervento così all’improvviso Stefano, che ha accusato Tina e Gianni di essere troppo crudeli e di intromettersi sempre nelle cose di chi è al centro dello studio. E ha approfittato per tirare una frecciatina: “Se tra me ed Elena le cose non sono andate bene, è anche e soprattutto per colpa vostra“.

Tina, nel sentire queste parole, ha perso totalmente le staffe. “Sei un ciarlatano, ma che cosa dici? Non ti vergogni?” ha sbottato. Non è la prima volta che Tina e Stefano si scontrano, è risaputo oramai che i due non vanno assolutamente d’accordo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Il Segreto, vi ricordate Alex Gadea? Oggi ha quasi 40 anni, non lo riconoscerete – FOTO

Stefano riesce sempre a stuzzicare la rabbia di Tina e a mettersi contro di lei. Infatti, è riuscito così tanto a farla infuriare, che l’opinionista ha smesso di scagliarsi contro Gemma perché era troppo occupata a farlo contro di lui.

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI