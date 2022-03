I fan restano folgorati dal suo ultimo scatto: una nuova avventura per la bellissima Maria Chiara Giannetta sta per iniziare.

Con grande sorpresa per il suo pubblico l’attrice di origini pugliesi, Maria Chiara Giannetta, ha annunciato quest’oggi, mercoledì 23 marzo, il suo tanto atteso ritorno sulle scene. La reazione dei suoi fan sarà esplosiva di fronte all’immagine simbolo di quella che sarà, a partire dalla prossima settimana, la sua nuova avventura.

Dopo aver completato il suo percorso accademico, al Centro sperimentale di cinematografia nella Capitale e conseguendo contemporaneamente una laurea in materie umanistiche, l’attrice esordisce ufficialmente a teatro nel 2011. La messa in scena del suo primo spettacolo, “Chicago“, verrà poi ripreso sei anni più tardi. Durante i quali una delle più amate interpreti della storica fiction di Rai Uno, “Don Matteo“, reciterà in moltissimi format televisivi e cinematografici. Il suo lavoro più recente si identifica con l’interpretazione di “Blanca” Ferrando, nella serie omonima attualmente in corso di realizzazione.

“Non vedo l’ora” Maria Chiara Giannetta emozione fortissima per la FOTO inattesa

PER VEDERE LA “FOTO” DI MARIA CHIARA GIANNETTA, VAI SU SUCCESSIVO.