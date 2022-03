Su Real Time vengono trasmessi tanti programmi che tengono il telespettatore incollato alla televisione, uno di questi è Vite al Limite.

Questo programma riprende la vita di un uomo o una donna in grosso sovrappeso e dimostra quanto questo renda qualsiasi attività, dalle più semplici e necessarie alle più importanti, complicate e faticose visti i kili di troppo.

All’interno del programma è presente un dottore diventato famosissimo in tutto il mondo e virale sulle pagine social, il dottor Nowzaradan. É proprio lui che incontra i protagonisti dell’episodio che, decidono di dare una svolta alla propria vita, per salute ed anche per una ripartenza personale. Due fratelli, diverso tempo fa hanno partecipato al programma: entrambi in sovrappeso hanno deciso di chiedere aiuto, rivolgendosi al dottore più famoso del settore. Stiamo parlando di David e Benji Bolton, due giovani di trentacinque e trentadue anni che hanno chiamato il programma per dire addio a tutto quel grasso. Quando hanno incontrato il dottore i due fratelli pesavano 264 e 339 kg e visto il pericolo che questo peso eccessivo comporta, si sono motivati insieme per seguire il programma di recupero fatto apposta per loro, senza sgarrare mai e ottenendo cosi l’intervento di chirurgia bariatica.

Ecco come sono diventati i due fratelli Benji e David Bolton dopo l’intervento

Non tutti riescono a proseguire il percorso, c’è chi molla perché trascinato dalle tentazioni e per questo impossibilitato a fare l’intervento. I due fratelli invece hanno unito le loro forze, dimostrando a loro stessi quando questo cambiamento fosse necessario nella loro vita.

Oggi David e Benji sono due ragazzi felici e con un nuovo aspetto. Entrambi hanno trovato l’amore, come traspare anche dai loro profili social e Benji è anche diventato papà. Una nuova vita dopo l’intervento e l’acquisizione di molta autostima personale che mancava totalmente ad entrambi visti i kg di troppo. Tutto nella vita può cambiare ma in primis c’è bisogno di tanta buona volontà da parte di chi deve ricevere e gestire un importante cambiamento.

