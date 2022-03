Ambra Angiolini, dopo anni spiega perché ha lasciato Renga

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati una delle coppie più amate negli anni 2000. La loro rottura ha lasciato perplessi moltissimi dei loro fan

Un amore durato ben undici anni, quello tra il cantante Francesco Renga e l’attrice Ambra Angiolini. Grazie alla loro bellissima storia sono nati conseguentemente i loro due figli, Jolanda e Leonardo.

Una relazione sentimentale nata nel 2004 e conclusa definitivamente nel 2015, i due grandi artisti hanno sempre voluto preservare il loro importante rapporto, decidendo cosi di non voler rilasciare nessuna dichiarazione circa la fine del loro amore. Tuttavia, ultimamente la Angiolini decide di vuotare il sacco e spiegare le ragioni della loro definitiva rottura.

“Vi spiego perché…” Tutta la verità raccontata da Ambra Angiolini

Ambra Angiolini e Francesco Renga, hanno deciso di intraprendere nuove storie d’amore dopo la loro rottura. L’attrice ha avuto una relazione durata quattro anni con il mister Massimiliano Allegri, finita poi a causa di diversi tradimenti da parte di lui. Il cantante invece è da anni sentimentalmente legato a Diana Poloni, un amore che tutt’ora continua ad esserci.

Dopo diverso tempo, Ambra Angiolini decide finalmente di parlare, rivelando il motivo della sua rottura con Francesco Renga. Ma dopo 11 anni di unione e dopo la nascita dei loro due figli, la coppia decide di dirsi addio, il motivo lo ha svelato proprio Ambra in un’intervista per il magazine “Vanity Fair”, l’artista ha svelato che la decisione è stata presa da entrambi poiché il loro rapporto non stava più funzionando: “Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che no stesse succedendo niente”.

La coppia, ha deciso di separarsi di comune accordo, volendo comunque rimanere unita per il bene dei propri figli. Questa coraggiosa decisione, ha permesso loro di vivere un sereno rapporto di amicizia e di complicità, senza alcun tipo di litigio e di dedicare in maniera equa molto tempo ai loro figli, una saggia decisione che li ha resi due genitori davvero eccezionali.

Ambra Angiolini ritroverà il vero amore? Dopo la fine del suo rapporto tormentato con Allegri, l’attrice avrà modo di trovare qualcuno pronto ad amarla davvero?