Delle immagini inedite immortalano Antonino Spinalbese in compagnia del suo nuovo flirt. E Belen Rodriguez? E’ già un ricordo lontano.

Il noto hair stylist di origini liguri, Antonino Spinalbese, ha ormai archiviato il trascorso amoroso vissuto, all’insegna dell’enfasi dei primi mesi e dell’arte visiva, al fianco della showgirl e conduttrice de “Le Iene”, Belen Rodiguez. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, venuta al mondo nel giugno del 2021, il feeling tra i due avrebbe perso ben presto il suo valore. Ed entrambi hanno preferito dirigersi altrove senza troppi giri di parole.

“Ci conoscevamo poco“. Aveva suggerito la soubrette di origini argentine in una recente intervista. Con il fine di chiarire una volta per tutte le motivazioni che l’avrebbero spinta ad allontanarsi, di comune accordo, dalla vita di coppia con Spinalbese. Eppure, nel corso di questi tre mesi, dalla loro rottura, visto in primis il devoto amore di Antonino verso Luna Marì e poi il corrispettivo, quanto repentino, ravvicinamento di Belen allo showman Stefano De Martino, sembrava che Spinalbese stesse accusando il colpo. Ora però, come un fulmine a ciel sereno, il ventisettenne riapre i giochi con un flirt inatteso.

Antonino Spinalbese: Belen chi? Uscita romantica per dimenticare: le FOTO della nuova fiamma

Gli ultimi scatti pubblicati nell’ultimo numero del settimanale “Chi“, edito Mondadori e diretto dal giornalista e conduttore Alfonso Signorini, hanno sorpreso il celebre hair stylist in compagnia di una bellissima ragazza dalla rossa chioma.

Si tratta di Nanda Isaia. La ragazza, di origini greche, è una rinomata modella ed insegnante di yoga.

La complicità tra i due, seduti uno al fianco dell’altra all’esterno di un locale, appare sin dai primi istanti ben visibile. Nonostante non vi sia una reale certezza, che si tratti di indizii che possano ricondurre ad una reale love story tra Antonino e l’affermata yoga trainer, date simili premesse una cosa resta certa.

Ovvero che i numerosi retroscena con Belen potrebbero lentamente avviarsi verso una conclusione più che definitiva.

