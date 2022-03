Aurora Ramazzotti, VIDEO da censura. Lo spacco si apre proprio lì

Aurora Ramazzotti: tutti pendono dalle sue labbra. Total black da sogno ed un ballo che è molto afrodisiaco: che sensualità

Tutti aspettavano il suo parere e alla fine è arrivato. Aurora Ramazzotti ha parlato per la prima volta dei suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dopo la bufera mediatica che li ha travolti in seguito alla separazione della mamma da Tomaso Trussardi ed un riavvicinamento che ha fatto subito parlare di un ritorno di fiamma.

“Non ho mai fatto il tifo perché ciò accadesse, non me li ricordo neanche insieme” la risposta chiarissima dell’influencer 25enne al programma Le Belve. Aurora non ha peli sulla lingua e spiega che i suoi genitori sono meravigliosi ma incompatibili per stare di nuovo insieme, motivo per il quale “spero con tutta me stessa che non succeda” ha detto chiaramente.

Chiusa così una volta per tutte questa parentesi, lei torna alla sua vita e ai suoi appuntamenti di lavoro. Ieri direttamente dal suo profilo ha fatto sognare tutti con uno spacco pazzesco.

Aurora Ramazzotti incredibile: spacco da sogno. Il VIDEO

