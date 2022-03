Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal cancello del condominio in cui risiedeva a Quartu Sant’Elena (Cagliari): inutili i tentativi di soccorso.

Una vera e propria tragedia quella registratasi ieri a Quartu Sant’Elena (Cagliari). Un pensionato di 65 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto nel parcheggio condominiale.

L’uomo, ex poliziotto, stava uscendo a bordo della propria auto quando sarebbe sceso dal veicolo – non si conoscono le ragioni questo gesto- e sarebbe stato colpito al collo dal cancello automatico. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso. Per il 65enne i sanitari nulla hanno potuto, constatandone il decesso.

Si chiamava Stefano Tanzi l’uomo di 65 anni – ex poliziotto ora in pensione- che nella giornata di ieri, mercoledì 23 marzo, ha perso tragicamente la vita nel parcheggio del condominio dove abitava.

L’uomo, riferiscono i colleghi della redazione di Today, era a bordo della sua auto, una Ford Ka, e stava lasciando lo stabile di via Petrarca quando – probabilmente per rimuovere un oggetto incastratosi nelle guide del cancello condominiale– sarebbe sceso dal veicolo. Per cause ancora da accertare, il cancello lo avrebbe schiacciato, colpendolo violentemente al collo.

Purtroppo il trauma causatogli è stato gravissimo, non lasciandogli scampo. Immediata la chiamata ai soccorsi sopraggiunti insieme ai vigli del fuoco ed alla polizia. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Un tragico incidente su cui adesso gli inquirenti dovranno fare chiarezza. Resta da capire, infatti, come il cancello possa averlo schiacciato. Quali siano le cause che hanno portato l’inferriata a staccarsi e colpire Tanzi a morte e soprattutto se sussistano eventuali responsabilità. Bisognerà comprendere se si sia trattata di una fatalità o se invece la tragedia poteva essere evitata. L’incidente ha scosso l’intera comunità e gli abitanti dello stabile.