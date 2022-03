Diletta Leotta, apertura di gambe pericolosa: la silhouette esplode sotto gli occhi del web – VIDEO da infarto

La bellissima Diletta Leotta ancora una volta ammalia il web con un video da bollino rosso, come la sua tutina attillatissima.

Che Diletta Leotta sia tra le donne più belle della televisione italiana non c’è dubbio; le sue forme sinuose suscitano sempre un profondo clamore sul web. Così come i suoi post dove con video o foto sa sempre come rendere ogni contenuto virale, i suoi quasi dieci milioni di followers ne sanno qualcosa, rischiando continui infarti.

Si sa che alla Leotta basti veramente poco per far bloccare i social, anche involontariamente, si pensi al video che sta circolando in questi giorni abbracciata da Christian De Sica diventato praticamente virale e fonte di numerosi – ed esilaranti – meme su Facebook. La Leotta è un fattore mediatico, un enorme potere che si racchiude in quel sorriso che scalda gli animi.

Diletta Leotta, il VIDEO è da infarto: apertura esplosiva

