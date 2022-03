Elisa Isoardi, il suo addio è inevitabile: la notizia arriva come una doccia fredda

La conduttrice sembra se la stia passando molto male in questi mesi, ecco cos’ha deciso per lei la Rai. Nessuno se lo aspettava.

La cuneese classe 1982 sembra che non sia più la favorita in casa Rai. Elisa Isoardi infatti dal 2020 non è più presente in tv con conduzioni che invece per molti anni l’hanno resa protagonista indiscussa di moltissimi show della rete pubblica.

Nel tempo ha dato voce a vari programmi come “Linea verde” nel 2010, e poco dopo anche “Unomattina”. Nel 2014 la vediamo impegnata in una trasmissione di nome “A conti fatti” che spiega al pubblico a casa come gestire i propri soldi in modo efficace.

Dopo aver dimostrato le sue doti in cucina nel 2008 sostituendo provvisoriamente Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco”, vi ritorna come conduttrice in pianta stabile dieci anni dopo prendendo il suo pasto per due anni filati. La Rai aveva puntato moltissimo su di lei ma i numeri non le hanno dato ragione, tanto che il suo allontanamento è stato inevitabile.

Ora è arrivata l’ennesima batosta per la conduttrice, cosa le ha riservato la Rai?

Elisa Isoardi fatta fuori, non ce l’ha fatta neppure quest’anno

I vertici di Viale Mazzini sono già a lavoro per organizzare i palinsesti della rete per l’estate ed il prossimo anno ma pare che per Elisa non ci sia ancora nulla da fare.

Secondo il sito Tag43 la Isoardi deve fare i conti con il “no” del nuovo direttore del Day Time Antonio Di Bella che si è espresso contrario a richiamarla per una nuova collaborazione. Pare dunque bloccata questa volta da un presunto veto imposto dall’alto che non la vedrebbe di buon occhio per far cassa nelle già povere finanze Rai.

Si vociferava che avrebbe guidato “Check Up”, programma incentrato su dinamiche di salute e benessere, ma anche qui si è trattato solo di un impegno portato avanti a voce e nulla di più.

Sono in molti a dispiacersi per tale esclusione a tratti incomprensibile, si spera almeno che la decisone possa mutare in suo favore nei prossimi mesi per vederla nuovamente impegnata in tv. Soprattutto visto che la sua community la reclama a gran voce e crede fortemente nelle sue potenzialità.