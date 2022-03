Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i fan alcuni scatti mozzafiato, tra campagne pubblicitarie e shooting fotografici è volata a Madrid

Lo sguardo seducente non manca mai ed è lo stesso che ha conquistato milioni di fan in questi anni. Elisabetta Gregoraci è un vulcano di energia e non perde occasione di stupire i follower con delle foto strepitose.

Affascinante e sensuale, l’ex signora Briatore sa bene come attirare l’attenzione del web e i suoi post diventano virali. Il pubblico italiano durante la sua permanenza nella casa del “Grande fratello vip” è rimasto abbagliato dal sorriso e il modo di fare che l’hanno resa la regina della quinta edizione.

Elisabetta Gregoraci, sensuale e seducente: che scollatura da urlo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Su Instagram ha un seguito di due milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Elisabetta Gregoraci condivide con loro alcuni momenti delle sue giornate e alcuni scatti delle campagne pubblicitarie e shooting fotografici a cui partecipa.

L’ultimo post ne è un esempio, ha pubblicato una serie di immagini scattate a Madrid durante una campagna fotografica dove ha sfoggiato un completo strepitoso dai colori chiari, in contrasto con la sua carnagione e i suoi capelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Anna Tatangelo torna a parlare del suo passato: “Riuscire a farlo è difficile”

A renderla ancora più seducente, non poteva mancare una scollatura da urlo e un trucco scuro che messo in risalto i suoi occhi irresistibili. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “Che bella e quando sorridi, lo sai, che mi si riempie il cuore”. Poi ancora “Se dici Eleganza Fascino Classe dici Elisabetta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Dono un rene” Fedez, le prime indiscrezioni dopo l’intervento: parole che lasciano il segno

Ancora una volta la Gregoraci ha lasciato il segno e i follower sono già pronti per il prossimo post che non tarderà ad arrivare. Sempre attiva sui social, la community è diventata la sua seconda famiglia ed è per questo che non può fare a meno di interagire con tutte le persone che fanno il tifo per lei.