Gigi Buffon e Ilaria D’Amico la crisi che ha sconvolto la coppia. La reazione di Alena Seredova

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon stanno attraversando un periodo di crisi. Ad esprimersi sull’argomento Alena Seredova, ex moglie del calciatore

Una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, quella formata da Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due stanno insieme da oramai sette anni e l’arrivo di un figlio, il piccolo Leopoldo Mattia, ha consolidato ulteriormente il loro amore.

I due sono legati dal 2014. In quel periodo il portiere campione del mondo, era ancora legato alla ex moglie Alena Seredova. Dopo la scoperta del tradimento di Gigi, la coppia ha deciso di separarsi e di voltare totalmente pagina. I rapporti tra i due oggi si mantengono relativamente buoni, il motivo principale sono sicuramente i due figli nati dal loro matrimonio, Louis Thomas e David Lee.

Alena Seredova parla della crisi tra l’ex marito e Ilaria D’Amico

Ultimamente alcuni rumors hanno rivelato una possibile crisi di coppia tra il capitano storico della Juve e la giornalista. Da parte dei diretti interessati non è arrivato alcuna notizia di conferma o smentita ufficiale, anzi i due si sono mostrati in pubblico molto uniti durante la firma del rinnovo del contratto con il Parma. Il motivo della presunta crisi sarebbe proprio la questione matrimoniale. Pare infatti che Buffon sia assolutamente contrario all’idea di sposarsi nuovamente e la proposta, tanto attesa invece dalla D’Amico, tarda sempre di più ad arrivare.

Ad esprimersi invece sulla questione è stata proprio la ex moglie del calciatore (dal 2011 al 2014), che ha risposto su instagram alla domanda diretta di un follower. “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip” ha dichiarato perentoria la Seredova, non lasciando così spazio ad ulteriori dubbi e prendendo definitivamente le distanze dalla nuova famiglia dell’ex marito. Tra lei e la nuova compagna di Gigi, non vi è mai stato un buon rapporto. Alena ha sempre sottolineato di essere contraria alle famiglie allargate.