Ilary Blasi torna in pole position dopo il debutto con “L’Isola dei Famosi”, a chi è rivolta la frase condivisa sui social?

Basta parlare di crisi, è arrivato il momento di concentrare le energie sul lavoro e Ilary Blasi lo sta facendo nel modo giusto. Dopo essere finita al centro del mirino con la sua vita privata, ha voltato pagina ed ora ha un solo obiettivo: conquistare il pubblico con “L’Isola dei Famosi”.

Il reality è partito lo scorso lunedì ed ha registrato un numero si share e ascolti elevato viste tutte le novità che hanno incuriosito i telespettatori. La moglie di Francesco Totti e conduttrice del programma per l’occasione ha sfoggiato un look strepitoso che non è passato inosservato.

Ilary Blasi, cosa si nasconde dietro al suo sguardo? – FOTO

La Blasi non è un’amante dei social, ma non rinuncia a mostrare tutta la sua bellezza attraverso foto che fanno il giro del web. Erano mesi che la regina di Roma non pubblicava qualche post su Instagram, ma con il debutto a “L’Isola dei Famosi” è tornata più carica che mai.

Ha condiviso con i fan uno primo piano mozzafiato che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche alcuni colleghi che non hanno potuto fare a meno di commentare.

Tra i tanti Laura Chiatti ha scritto: “Tu sei irresistibile a tutte le età”, facendo riferimento alla frase riportata dalla conduttrice come didascalia della foto: “Potete essere belle a trent’anni, affascinanti a quaranta…….e irresistibili per il resto della vostra vita . COCO CHANEL”.

Capelli lunghi e sciolti che le accarezzano le spalle, un trench lucido beige dalla scollatura esagerata. Braccia incrociate e sguardo seducente e accattivante. Cosa desiderare di più?

Qualcuno ha commentato: “Ti vedo diversa…più bella” e poi ancora “Una bella donna veramente lo è fino all’ultimo giorno!! Come te d’altronde”.

Non appare nessun commento da parte di Francesco Totti che è solito lasciare un cuore sotto ai post della moglie. Cosa nasconde la coppia più amata d’Italia?