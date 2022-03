Le pagelle e il tabellino della sfida valida per i playoff Mondiali 2022 tra l’Italia di Roberto Mancini e la Macedonia.

L’Italia inizia il suo cammino nei playoff per il prossimo Mondiale sfidando la Macedonia allo stadio Renzo Barbera. Chi perde torna a casa, chi vince affronterà una tra Portogallo e Turchia. Il format è assai complesso e il sorteggio non è stato benevolo per la Nazionale allenata da Roberto Mancini. Gli Azzurri, va detto, hanno sprecato troppo durante la fase a gironi e hanno perso il primo posto nel duello contro la Svizzera. A Palermo c’è il pubblico delle grandi occasioni: per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, l’impianto per un evento sportivo è aperto al 100%.

Nel primo tempo, il copione della partita è subito chiaro: l’Italia fa girare la palla mentre la Macedonia si difende con le unghia e con i denti nella propria metà campo. Le occasioni latitano, così come lo spettacolo. Si rientra infatti negli spogliatoi sullo 0 a 0. Nel secondo tempo, Roberto Mancini prova a cambiare qualcosina ma non riesce a dare la scossa. Nel finale, arriva la doccia gelata per gli Azzurri: Trajkovski da fuori area batte Donnarumma con un tiro a fin di palo. L’Italia, per la seconda volta consecutiva, non si qualifica al Mondiale: fallimento totale per una squadra che pochi mesi fa aveva alzato la coppa degli Europei al cielo.

Italia-Macedonia le pagelle e il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 5; Florenzi 5.5, Mancini 4.5, Bastoni 5.5, Emerson Palmieri 5; Barella 5.5, Jorginho 4.5, Verratti 6; Berardi 4.5, Immobile 5, Insigne 5. CT Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski 6; S. Ristovski 7, Velkovski 6.5, Musliu 6, Alioski 6.5; Nikolov 6.5, Ademi 6, Bardhi 5.5, Churlinov 6, M. Ristovski 6, Trajkovski 8. CT Milevski.

Arbitro: Turpin

Reti: 92′ Trajkovski