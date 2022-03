Monaco trema ancora, Alberto beccato in flagrante con una donna bellissima: non è Charlene però…

Il regnante monegasco è stato avvistato alla partita di calcio AS Monaco contro Paris SG accanto ad una donna dal fascino esotico. Nuova svolta a Palazzo.

Solo pochi giorni fa davamo notizia delle trattative private tra Alberto e Charlene di Monaco la quale, una volta tornata a casa dopo il ricovero nella clinica svizzera per motivi ancora ignoti, sembrerebbe aver chiesto il divorzio al marito.

Alberto dal canto suo per non perdere la moglie sarebbe disposto a tutto, anche assecondare le sue richieste alquanto “bizzarre”. L’unica clausola per non arrivare alla separazione è che lei possa vivere lontano da Palazzo Grimaldi, più precisamente sulle alture di Roc Agel.

Mentre l’ex nuotatrice dunque cerca di far chiarezza su quello che davvero vuole nella vita, il marito ha pensato bene di distrarsi un po’ lontano dalle vicissitudini personali di Palazzo che lo attanagliano da oltre un anno.

Lo ha fatto partecipando all’ultima partita calcistica AS Monaco contro Paris SG, dove però negli spalti è stato beccato seduto accanto ad una donna bellissima. Le foto fanno già discutere, ecco perché.

Montecarlo trema, ancora. Che fine farà Charlene?

Il principe Alberto è stato beccato dai fotografi sugli spalti dello stadio Louis II mentre assisteva alla partita AS Monaco contro Paris SG. Nulla di male fin cui, se non fosse che accanto a lui è stata avvistata anche la figlia di uno degli oligarchi più ricchi del mondo, Ekaterina Dmitrievna Rybolovleva.

Rossetto rosso come il suo abito, foulard di seta firmato al collo e pellicciotto grigio sulle spalle, occhi di ghiaccio e capelli biondi fluenti sulle spalle, una vera zarina dei tempi moderni.

Mentre il mondo schiva ogni rapporto con la Russia di Putin, Alberto invece socializza con il Paese che al momento è in guerra con l’Ucraina.

Lei è la figlia di Dmitry Rybolovlev, presidente dell’AS Monaco FC. La ragazza ne è la proprietaria, visto che possiede la squadra tramite un fondo fiduciario che porta il suo nome. Ha studiato a Cambridge e al momento, secondo Forbes, è inserita assieme alla sorella Anna, nella lista dei figli degli oligarchi russi più ricchi al mondo.

Ekaterina ha festeggiato la vittoria del 3-0 assieme ad Alberto anche se il gelo alla fine ha vinto su tutto: il Principato infatti ha imposto delle sanzioni contro il suo Paese, congelando i conti correnti dei magnati che hanno investito a Montecarlo.

Non sappiamo se tra il regnante e la giovane ci siano simpatie maggiori, dalle foto emerse durante l’evento sembrava ci fosse solo molta cordialità reciproca, i giornali di gossip però sono già pronti ad indagare sulla questione.

