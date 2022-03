“Nali ci manchi tanto” Annalisa , la cantante mostra tutta la sua bellezza. FOTO sbalorditiva

La cantante ligure è tornata sui social lasciando i fans di stucco: “Ecco perché non posto più nulla…”.

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più amate del momento. Una voce indistinguibile e una bellezza da mozzare il fiato.

La nativa di Savona ha partecipato alla decima edizione del talent show di ”Amici – di Maria De Filippi” dove non ha vinto, arrivando seconda alle spalle di Virginio ma vincendo il premio della critica.

Ciononostante ha ottenuto un grande successo negli anni a seguire conquistando le vette delle classifiche musicali italiane e partecipando a cinque edizioni del ”Festival di Sanremo” di cui una è salita sul podio con il brano ”Il mondo prima di te”.

Annalisa Scarrone commuove i fans

Annalisa Scarrone ha pubblicato un post su Instagram dopo tanto tempo, condividendo con i fans il suo malessere.

“Non posto da tanto perché con quello che succede non so mai cosa scrivere….”, alludendo alla guerra e alla situazione difficile che ci circonda e che sicuramente non permette più a nessuno di prendere le cose con leggerezza. E infatti aggiunge: “Mi sembra tutto sbagliato… Peró mi mancate tanto!”.

I fans si scatenano con migliaia di like e commenti che mostrano quanto siano dispiaciuti di non sentire più la loro beniamina, in maniera più costante.

Ad accompagnare questa didascalia, Annalisa ha pubblicato una foto dove indossa una canotta bianca e una giacca fucsia, tonalità che risaltano i suoi lineamenti.

“È la tua delicatezza che mi piace sempre tanto. Fai sempre quello che sentì giusto, non ci sono regole scritte”, “In un momento così sbagliato per fortuna c’è la musica”, sono i commenti che spiccano da parte dei suoi followers, oltre alla schiera di messaggi che chiariscono quanta nostalgia i suoi fans abbiano di lei.