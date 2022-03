“Non ce la sentiamo…”, i Maneskin rifiutano una proposta stellare

I Maneskin hanno dovuto prendere una drastica decisione dovendo dire addio a una proposta molto allettante. Ecco di cosa si tratta.

Talentuosi e della carriera dal grande successo. I Maneskin si sono affermati sulla scena globale con le loro hit di successo e i tanti traguardi. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision, la loro popolarità ha avuto un’impennata portandoli a suonare per il mondo.

In questi giorni il gruppo ha annunciato le date del loro Lourd Kids Tour, organizzato in 48 date, tra Europa e America.

L’avventura che vedrà coinvolti gli artisti partirà dal prossimo 31 ottobre, da Seattle, portandoli a viaggiare in molte città e a intrattenere i fan di molti paesi. Nell’ambito della manifestazione un’allettante proposta è stata ecclissata dalla band romana.

Maneskin: dura decisione, rifiutata la proposta allettante

Nell’ambito del prossimo tour, i Maneskin hanno preso una decisione, dicendo così addio ad alcune tappe della manifestazione. La band romana ha cancellato le date previste in Russia e sospeso quelle in Ucraina, a seguito del conflitto che ha sconvolto nelle ultime settimane il mondo.

Nonostante il grande dispiacere per la situazione generale, e il rammarico per i fan russi, gli artisti non si sono sentiti di esibirsi in Russia. Il loro tour partirà a ottobre 2022 quindi dell’America per poi passare in Europa dove la prima data si terrà in Italia nel febbraio 2023, a Pesaro.

Sarà poi la volta di Parigi, Berlino, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia. Intanto gli artisti romani si stanno godendo un altro importante traguardo, vincendo nell’ambito dell’ iHeartRadio Music Awards, il premio di Best New Alternative Artist.

Un’ennesimo conquista che la band ha incassato aggiungendola alla loro brillante percorso. Nell’ambito della manifestazione si sono esibiti sul palco con il brano “Beggin e I Wanna be your slave”. Oltre a catalizzare tutti con il loro talento hanno stupito con i loro look curati dal Direttore creativo, Alessandro Michele, che ha scelto outfit sui toni del rosa e del nero.