La verità si scopre con senza preavviso quando a parlare è Sabrina Salerno. La showgirl rivela un dettaglio intimo della sua vita di coppia.

L’artista canora, attrice e showgirl di origini genovesi, Sabrina Salerno, ha deciso di intervenire in prima persona a riguardo della sua vita privata. Nel corso di una recente intervista. Dopo aver posto inizialmente il cartello “non disturbare“, accostato alla sua da sempre rilucente bellezza, la cantante ha poi chiarito alcune questioni spinose.

“Una bellezza senza età“, in un inserto del noto settimanale italiano “Diva e Donna”, pubblicato in questa settimana di inizio primavera 2022 e condiviso nuovamente da lei stessa in queste ore su Instagram, la cantante, dai prorompenti e indimenticabili esordi nel corso degli anni ’80, dimostra ad oggi di essere in piena forma e soprattutto piena di vitalità. Per coronare, dunque, al meglio questa nuova stagione, la nata sotto il segno dei Pesci, ha voluto approfondire dei pettegolezzi nati sulla sua persona nel corso del suo assai fecondo percorso nel mondo dello spettacolo.

Sabrina Salerno, la confessione intima sul marito: “è da una vita che…”

“Il pregiudizio più grande nei miei confronti?“, tuona la showgirl classe 1968, con naturalezza. Sicuramente più di uno, “sono tanti“, aggiunge per tanto la voce di “Super Sabrina” ed “Over The top”. Con consapevolezza, e nessun timore, l’artista desidera raccontare al suo pubblico di come alcuni abbiano preferito etichettarla, con uno sguardo alquanto superficiale, come “bella ma stupida“. La risposta della showgirl? Non si farà attendere.

“Io mi ritengo più intelligente che bella“, spiega Sabrina nella sua semplicità, che è ben lontana da un concetto che possa prevedere, invece, una mancanza di contenuti. “Il carattere che ho è molto diverso da quello che io rappresento”, aggiunge la showgirl riferendosi con probabilità ai non detti della sua presenza scenica, eppure: “la gente ha una visione distorta di me“.

“Pensano che io sia una mangiauomini“, sottolinea avviandosi verso la conclusione l’artista. “Ma in realtà io amo mio marito da una vita“. Difatti, la showgirl ed Enrico Monti sono sorvolati a nozze nel 2006. Dopo essersi incontrati, per caso, in una sala d’incisione nel lontano ’93. Un amore longevo ed affiatato che, da lì in avanti, non ha mai badato alla futilità, talvolta, delle opinioni altrui, destinando entrambi a non separarsi mai.

“Siamo donne“, dunque, ricorda inconsapevolmente Sabrina, così come interpretava lei stessa in uno dei suoi brani più celebri ed amati dal pubblico. E perciò: non bisognerebbe dimenticarlo. Specie in virtù di una solida consapevolezza di sé. E questa com’è ben noto, a Sabrina, non manca.